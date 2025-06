Roma non si fermano all' alt e rischiano di investire gli agenti | caos in pieno giorno

Roma si trasforma nel teatro di un inseguimento mozzafiato: nel caos di ieri pomeriggio, tre uomini in fuga hanno rischiato di investire agenti e pedoni, gettando la città nel panico. La scena di rombo di motori e manovre spericolate nella zona Romanina testimonia quanto possa essere fragile la sicurezza urbana. La vicenda si conclude qui o ci riserva altre sorprese?

Inseguimento a folle velocità in zona Romanina a Roma: è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 giugno, dopo che un agente libero da servizio ha notato tre uomini che armeggiavano vicino a un camper non lontano dal centro commerciale Romanina e ha allertato il commissariato. All'arrivo dei poliziotti, i tre sono subito fuggiti nonostante l'alt intimato. Dopodiché hanno speronato diverse auto rischiando di investire un pedone e gli agenti stessi. Per fortuna, non si registrano feriti. A quel punto, per interrompere la fuga dei tre, è stato esploso un colpo di pistola contro una ruota della loro auto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, non si fermano all'alt e rischiano di investire gli agenti: caos in pieno giorno

