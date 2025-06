Roma neonato morto trovato a villa Pamphili vicino a una siepe

Una scoperta sconvolgente scuote Roma: nel parco di Villa Pamphili, vicino a una siepe, è stato trovato il corpicino di un neonato. Sul luogo intervenute volanti, squadra mobile e polizia scientifica per fare luce su questa tragica vicenda. La comunità si stringe in preghiera e attende risposte, mentre le autorità indagano per chiarire le circostanze di questa terribile perdita. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela dei più vulnerabili e sulla sicurezza della città.

(Adnkronos) – Il corpicino di un neonato è stato trovato oggi, sabato 7 giugno, nel parco di villa Pamphili accanto a una siepe. Sul posto volanti, la squadra mobile e la polizia scientifica. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, neonato morto trovato a villa Pamphili vicino a una siepe

In questa notizia si parla di: Neonato Trovato Villa Pamphili

Partorisce il suo bimbo e lo getta nel water, il corpo del neonato trovato in un tombino. Arrestata la madre - Una drammatica vicenda ha scosso la comunità vicino Roma: una donna di 29 anni, originaria della Nigeria, è stata arrestata dopo aver partorito nel bagno di amici e gettato il neonato, nato vivo, nel water.

Neonato trovato morto a villa Pamphili a Roma - Un neonato e' stato trovato morto all'interno di villa Pamphili a Roma. Sul posto la polizia con la scientifica e la squadra mobile. Dalle prime informazioni, il corpo era vicino a una siepe. (ANSA). Si legge su ansa.it

Roma, un neonato di cinque mesi trovato morto tra i rovi di Villa Pamphili - A Roma un neonato di soli cinque mesi è stato trovato morto tra i rovi di Villa Pamphili. La scoperta shock nel pomeriggio di sabato, quando alcuni passanti hanno notato il corpicino tra i cespugli. S ... Lo riporta msn.com

Roma: bambina di 5 mesi trovata senza vita tra i rovi: choc a Villa Pamphili - Ritrovamento choc a Villa Pamphili. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno è stato trovato il corpo senza vita di una neonata, una ... Lo riporta iltempo.it