Roma neonata trovata morta a Villa Pamphili A pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero

Una tragedia sconvolgente scuote Roma: a Villa Pamphili, il corpo di una neonata di circa cinque mesi è stato ritrovato in circostanze drammatiche, a pochi metri da una donna senza vita nascosta in un sacco nero. Un quadro agghiacciante che solleva numerosi interrogativi e shock tra i cittadini. La città si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce su questa ennesima tragedia.

Orrore a Roma, a Villa Pamphilj, dove nel tardo pomeriggio è stato trovato il corpicino di una neonata. Dalle prime informazioni sembra che la piccola avesse circa 5 mesi. Si tratterebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. A pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero

In questa notizia si parla di: Roma Neonata Trovata Morta

Roma, neonata di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili: il corpicino tra i rovi - Un macabro ritrovamento scuote Roma: una neonata di soli 5 mesi è stata trovata senza vita tra i rovi di Villa Pamphili.

Roma, neonata trovata morta tra i cespugli a Villa Pamphili. Lesioni su braccia e gambe Partecipa alla discussione

Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. A pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero - Orrore a Roma, a Villa Pamphilj, dove nel tardo pomeriggio è stato trovato il corpicino di una neonata. Dalle prime informazioni sembra che la piccola avesse circa 5 mesi. Si ... Si legge su ilmessaggero.it

Neonata di 6 mesi trovata morta a Villa Pamphili a Roma - Una neonata di circa 6 mesi è stata trovata morta oggi pomeriggio all'interno di Villa Pamphili, a Roma. Sul posto la Polizia con la scientifica e la squadra mobile. Dalle prime informazioni, il corpo ... Lo riporta ansa.it

Roma, macabro ritrovamento a Villa Pamphili: neonata trovata morta, indagini in corso - Alcuni passanti hanno fatto la tragica scoperta tra i cespugli di Villa Pamphili, trovando il corpicino della neonata morta di pochi mesi. Le indagini sono in corso. Come scrive notizie.it