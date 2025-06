Roma neonata di 6 mesi trovata morta a villa Pamphili sotto un cespuglio | poco distante il cadavere di una donna

Una tragedia scuote Roma: una neonata di appena 6 mesi è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, vicino a una donna deceduta. La scena drammatica ha lasciato sgomento la comunità, mentre le forze dell’ordine lavorano incessantemente per chiarire i motivi di questa perdita. La polizia scientifica e la squadra mobile sono sul campo per un’indagine che speriamo porti presto alla verità. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.

Tragedia a Roma. Una neonata di circa 6 mesi è stata trovata morta nel primo pomeriggio all’interno di Villa Pamphili nella Capitale. Sul posto la Polizia con la scientifica e la squadra mobile. Dalle prime informazioni, il corpicino senza vita era vicino a una siepe sotto un cespuglio. All’arrivo dei soccorsi del 118 la bimba era già morta. Inutili i tentativi di rianimarla. Il pm di turno della Procura di Roma sta effettuando un sopralluogo nel luogo dove è stato trovata priva la neonata dall’età apparente di circa sei mesi. Sul corpo sono stati riscontrati segni di trauma al braccio e alla mano destra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, neonata di 6 mesi trovata morta a villa Pamphili sotto un cespuglio: poco distante il cadavere di una donna

