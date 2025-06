Roma neonata di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili | il corpicino tra i rovi

Un macabro ritrovamento scuote Roma: una neonata di soli 5 mesi è stata trovata senza vita tra i rovi di Villa Pamphili. Il tragico episodio, segnalato da passanti insospettiti, solleva molte domande sulla sua identità e le circostanze che hanno portato a questa drammatica scoperta. La città si stringe nel dolore, mentre le indagini proseguono per fare luce su questo enigma sconvolgente.

Tragico ritrovamento a Villa Pamphilj a Roma dove oggi – scrive il Messaggero – è stato trovato il corpo senza vita di una neonata di circa 5 mesi. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una femmina, di carnagione chiara, così come anche i capelli. Sul corpicino sono stati riscontrati evidenti segni di trauma, in particolare al braccio e alla mano destra. A segnalare la presenza è stato un gruppo di passanti, insospettito da qualcosa intravista tra i rovi all’interno del parco. Sul luogo sono prontamente intervenute le forze dell’ordine: polizia e carabinieri hanno avviato i rilievi e stanno ora conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online