Roma masterclass di Danny Boyle il 12 giugno alla Casa del Cinema

Preparati a immergerti nel mondo del cinema con Danny Boyle, uno dei registi più innovativi e apprezzati di Hollywood. Giovedì 12 giugno alle 12 presso la Casa del Cinema di Roma, l’artista britannico condividerà insights e ricordi della sua straordinaria carriera, offrendo al pubblico un’occasione unica di approfondimento e ispirazione. Non perdere questa imperdibile masterclass, un evento che promette di lasciare il segno nella scena culturale romana.

Roma, 7 giu. (askanews) – Giovedì 12 giugno alle ore 12, Danny Boyle sarà protagonista di una masterclass presso la Casa del Cinema di Roma, organizzata da Fondazione Cinema per Roma e Sony Pictures e introdotta da Paola Malanga, direttrice artistica della Fondazione e della Festa del Cinema di Roma. Il cineasta britannico ripercorrerà con il pubblico la sua straordinaria carriera che l’ha visto regista di film come “The Millionaire”, vincitore di otto premio Oscar fra cui Miglior film e Miglior regia, e di altri acclamati successi globali fra cui “Trainspotting”, “The Beach”, “127 ore” e “Yesterday”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

