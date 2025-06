Roma | manifestazione In piazza per Gaza con Schlein e Conte in prima linea

Roma si anima con una vibrante manifestazione in piazza per Gaza, con Elly Schlein e Giuseppe Conte in prima linea, pronti a lanciare un forte messaggio di solidarietà. Dietro uno striscione dai colori palestinesi, il corteo partito da Piazza Vittorio si dirige verso Piazza San Giovanni, dove si susseguiranno interventi che chiedono fine al massacro e giustizia. L’ultimo leader a salire sul palco sarà un momento di grande simbolismo e speranza.

Dietro uno striscione con scritto " Gaza stop al massacro. Basta complicità ", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, si preparano ad aprire a Roma la manifestazione " In piazza per Gaza ". Il corteo parte da Piazza Vittorio per arrivare a Piazza San Giovanni, dove ci saranno gli interventi dal palco. L'ultimo leader a raggiungere la manifestazione è stato Conte, che è arrivato una ventina di minuti dopo l'orario stabilito per la partenza, permettendo così l'inizio del corteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma: manifestazione "In piazza per Gaza" con Schlein e Conte in prima linea

