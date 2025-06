Roma la lettera dei Friedkin ai tifosi | L’impegno della nostra famiglia non è mai stato così forte

Cari tifosi della Roma, È stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha dimostrato di essere una vera famiglia e di non arrendersi mai. Dan e Ryan Friedkin tornano a parlare, rinnovando il loro impegno e la fiducia nel futuro del club. La passione che ci unisce continuerà a guidarci verso nuovi traguardi, perché insieme, nulla è impossibile.

Dan e Ryan Friedkin tornano a parlare. Dopo il finale di stagione e l'ufficialità di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, i proprietari americani hanno voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi tramite una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club. Le lettera dei Friedkin. Questo il messaggio per i tifosi: " Cari tifosi della Roma, È stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo Club. Lottiamo insieme! A nome della famiglia Friedkin, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi, i tifosi, il cui cuore pulsante è l'anima stessa della Roma.

In questa notizia si parla di: Roma Lettera Friedkin Tifosi

