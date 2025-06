Roma in testa al corteo per Gaza Bonelli e Fratoianni | Riconoscere Stato palestinese

Roma si anima con un corteo di protesta vibrante, guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese. Le voci di chi non accetta l’indifferenza e denuncia l’ipocrisia del governo Meloni risuonano forte, mentre si chiede di fermare le atrocità e di agire con coraggio. È un grido di solidarietà che invita a riflettere sull’importanza di un impegno concreto per la pace e la giustizia nel Medioriente.

“Per dire basta all’ipocrisia del governo Meloni che chiude gli occhi davanti a questo orrore, fermiamo il criminale Netanyahu “. Così Angelo Bonelli di Avs in testa al corteo per Gaza a Roma. Gli fa eco Nicola Fratoianni (Avs): “Oggi a Roma una oceanica risposta di popolo, la risposta dell’indignazione dell’Italia migliore, di chi chiede al nostro governo di non trascinare il nostro Paese nell’infamia della storia, chiediamo il riconoscimento dello Stato palestinese”. In piazza migliaia di persone per la manifestazione dal titolo ‘Gaza, stop al massacro’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, in testa al corteo per Gaza Bonelli e Fratoianni: “Riconoscere Stato palestinese”

In questa notizia si parla di: Roma Testa Corteo Gaza

