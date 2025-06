Roma in prima pagina in Germania | dal Giubileo alla città che cambia

Roma, tra storia millenaria e rinnovamento, conquista le prime pagine in Germania. Dallo splendore del Giubileo alle sfide di una città in evoluzione, il reportage di Stern di Andrea Ritter e Luisa Brandl dipinge un quadro affascinante di una Capitale che si reinventa, affrontando contraddizioni e opportunità. Un racconto coinvolgente di una città eterna che continua a sorprendere e trasformarsi, riflesso di un passato glorioso e di un futuro incerto ma promettente.

Roma, tra ascesa, declino e trasformazione, è finita in prima pagina in Germania. "Roma: come la Città Eterna si sta completamente reinventando": è questo il titolo che Andrea Ritter e Luisa Brandl hanno scelto per l'approfondimento sulla capitale italiana pubblicato sulla rivista tedesca Stern. Si tratta di un racconto appassionato della città più contraddittoria della storia. Da una parte le bellezze e le particolarità; dall'altra i difetti e i problemi che rendono la quotidianità dei residenti quasi un inferno. Un'analisi, quella apparsa su Stern, che parte dalla storia e dalle parole che Johann Wolfgang von Goethe scrisse per Roma nel 1786. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma in prima pagina in Germania: dal Giubileo alla città che cambia

