Roma il mistero dei corpi a Villa Pamphili | chi erano la donna nel sacco e la neonata dietro la siepe

Roma si trova di fronte a un mistero agghiacciante che ha sconvolto Villa Pamphili: la scoperta di una neonata e di una donna in un sacco dietro una siepe. Due vite spezzate, un enigma che apre interrogativi sul dolore più profondo e sulle ombre che si nascondono tra i polmoni verdi della città . La domanda che tutti si pongono è una sola: cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Rinvenuta prima la bimba di 6 mesi e poi la donna: duplice delitto o una madre disperata?. C'è qualcosa di profondamente disturbante in ciò che è accaduto nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi più amati e frequentati di Roma. Un parco che per migliaia di romani è sinonimo di jogging, picnic, relax tra i pini e le siepi storiche. Ma che alle ore 16:00 è diventato teatro di una delle vicende più inquietanti degli ultimi anni. A pochi passi dal sentiero che costeggia il bistrot del parco, tra le foglie e i rami aggrovigliati di una siepe, è stato scoperto il corpo senza vita di una neonata.

