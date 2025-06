Roma il messaggio dei Friedkin | Grati a Ranieri Gasperini l’allenatore giusto

I Friedkin celebrano il carattere e la crescita della Roma, riconoscendo l’importanza di scelte strategiche come l’ingaggio di Gianpiero Gasperini e il ruolo prezioso di Claudio Ranieri come senior advisor. In un’analisi sincera e appassionata, i proprietari sottolineano il percorso intrapreso, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa stagione memorabile. La Roma guarda avanti, convinta che il futuro sarà ancora più brillante.

I proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, hanno rilasciato un lungo comunicato sul sito del club in cui hanno fatto un bilancio della stagione appena conclusa, parlato della scelta di Gianpiero Gasperini come nuovo tecnico e parlato di alcuni temi importanti come lo stadio e il ruolo di Claudio Ranieri come senior advisor del club. La nota dei Friedkin: stagione conclusa con orgoglio. “È stata una stagione definita dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo Club. Lottiamo insieme. A nome della famiglia Friedkin, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi, i tifosi, il cui cuore pulsante è l’anima stessa della Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il messaggio dei Friedkin: “Grati a Ranieri, Gasperini l’allenatore giusto”

