Roma i leader di Pd M5s e Avs in piazza per Gaza | Fermiamo il massacro

In una piazza Roma si accendono le voci di protesta e solidarietà: leader politici e cittadini si uniscono in un corteo per fermare il massacro a Gaza. Da Piazza Vittorio a San Giovanni, migliaia di persone gridano il loro no alla violenza, sperando in un futuro di pace. Una mobilitazione che unisce diverse anime della sinistra italiana, dimostrando che l’umanità supera ogni divisione. La strada verso la pace parte da qui, e il mondo ascolta.

È partito da piazza Vittorio, a Roma, il corteo in sostegno della popolazione di Gaza, aperto sulle note di Bella ciao e diretto verso piazza San Giovanni. Migliaia le persone accorse alla manifestazione promossa da Pd, M5s e Avs. Tra i partecipanti, numerosi esponenti politici del centrosinistra, tra cui ovviamente Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e Giuseppe Conte. Presenti anche Nichi Vendola, Nicola Zingaretti, Stefano Bonaccini, Gaetano Manfredi e Roberto Fico. Tra i manifestanti anche Massimo D’Alema e Fausto Bertinotti. Un cartello con la scritta Free Palestine (Ansa). Bonelli: «Chiediamo la revoca degli accordi militari con Israele». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roma, i leader di Pd, M5s e Avs in piazza per Gaza: «Fermiamo il massacro»

Leader centrosinistra uniti: In piazza per Gaza, contro crimini Netanyahu e complicità del governo