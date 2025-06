Roma furto da 7000 euro a Dolce&Gabbana | peruviana denunciata

A Roma, un tentativo di furto da oltre 7.000 euro ai danni di Dolce&Gabbana si è concluso con una denuncia: una donna peruviana è stata trovata in possesso di una borsa schermata contenente merce di provenienza illecita, sottolineando ancora una volta l'importanza della vigilanza contro il traffico di prodotti contraffatti e il riciclaggio di beni illegali.

La donna è stata trovata in possesso di una borsa schermata che conteneva merce di provenienza illecita di un valore superiore ai 7mila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, furto da 7000 euro a Dolce&Gabbana: peruviana denunciata

