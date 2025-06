Roma è tempo di costruire | Molina e Giay per la fascia destra occhi su Mijnans e Paixao

si ferma: con un occhio attento al bilancio, il club guarda al futuro puntando su talenti come Molina e Giay per rinforzare la fascia destra. La strategia è chiara, tra investimenti mirati e talento giovane, perché la Roma vuole scrivere un nuovo capitolo di ambizione e crescita. Ora, il vero obiettivo è completare la rosa in modo intelligente e sostenibile, affinché il progetto possa decollare con successo.

Chiuso il capitolo allenatore con l’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini, in casa Roma è scattato il tempo della programmazione. Tocca ora al responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi dare forma alla squadra che dovrà accompagnare il nuovo corso tecnico. E se da un lato è chiaro che il club non potrà permettersi spese folli nelle prossime due sessioni di mercato – come più volte ribadito da Claudio Ranieri – dall’altro la Roma non può permettersi di sbagliare rinforzi, soprattutto per un tecnico che basa il suo calcio su intensità, compattezza e interpreti funzionali. I nomi per la fascia destra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, è tempo di costruire: Molina e Giay per la fascia destra, occhi su Mijnans e Paixao

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Tempo Costruire Molina

Atalanta-Roma 2-1: Sulemana decide nel secondo tempo ed è Champions per la Dea - Nel cuore di Bergamo, l'Atalanta scrive una nuova pagina storica della sua storia. Il 12 maggio 2025, la Dea supera la Roma con un convincente 2-1, grazie a un gol di Sulemana nel secondo tempo.

La Roma mette gli occhi su Molina: la situazione - MERCATO ROMA MOLINA- La Roma ha iniziato a muoversi già per costruire la squadra del prossimo anno, mettendo gli occhi sul terzino destro dell’Atletico Madrid Nahuel Molina. Infatti ... Scrive msn.com

Pellegrini salva la Roma nel recupero, all'Udinese non basta Molina - dove il triangolo mobile composto da Molina-Pereyra-Deloufeu fa scintille dall’inizio alla fine del primo tempo. Da quella parta, poi, Zalewski è sempre in sofferenza e Ibanez non ha la ... Da gazzetta.it

Stadio della Roma, Rocca: “L’idea Tor Vergata mi piace da morire per costruire” - ROCCA STADIO ROMA – Continua a far discutere la possibilità di costruire lo Stadio della Roma a Pietralata. Un argomento che tiene banco anche nella politica. Di questo ha parlato anche il ... Segnala msn.com

Perché il Colosseo ha un buco gigante?