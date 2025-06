Roma e Milano due piazze Gaza | tra protesta e diplomazia

Roma e Milano si confrontano con il conflitto di Gaza, dando vita a due eventi distinti: la manifestazione “Gaza, stop al massacro” e l’appuntamento “Due popoli, due Stati”. Due piazze, due visioni divergenti su come affrontare uno dei conflitti più complessi del nostro tempo, riflettendo le divisioni politiche e le diverse sensibilità dell’opinione pubblica italiana. Un confronto che evidenzia quanto sia ancora difficile trovare una posizione unitaria in Italia sulla crisi mediorientale.

Oggi a Roma la manifestazione "Gaza, stop al massacro". Ieri a Milano l’appuntamento “Due popoli, due Stati”. Due eventi, due piattaforme distinte, due visioni diverse su come affrontare uno dei conflitti più complessi del nostro tempo. E sullo sfondo, le divisioni nel campo politico italiano e le sensibilità differenti all’interno dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma e Milano, due piazze Gaza: tra protesta e diplomazia

