Roma donna morta trovata vicino al corpo di una bambina a Villa Pamphili | i rilievi della scientifica

Una tragica scoperta scuote Roma: una donna trovata senza vita vicino al corpo di una bambina di circa 6 mesi a Villa Pamphili. I rilievi della scientifica sono in corso per chiarire questa drammatica vicenda, mentre la polizia indaga per fare luce su un caso che ha sconvolto l'intera comunità . Restate aggiornati per svelare ogni dettaglio di questa inquietante indagine.

Nelle immagini i rilievi della polizia scientifica a Villa Pamphili, a Roma, da dove è stato ritrovato il cadavere di una donna chiuso in un sacco nero a poca distanza dal corpicino senza vita di una bimba di circa 6 mesi. In corso le indagini da parte della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, donna morta trovata vicino al corpo di una bambina a Villa Pamphili: i rilievi della scientifica

