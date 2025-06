Roma corteo pro Gaza Politici personaggi famosi e gente comune uniti da un solo grido | Stop al genocidio

Alle 14, Roma si è animata con un corteo pacifico e deciso, unendo politici, personaggi famosi e cittadini comuni sotto un’unica voce: “Stop al genocidio”. Da Piazza Vittorio a Piazza San Giovanni, il terzo giorno di mobilitazione ha visto protagonisti diversi, tra cui Rula Jebreal che ha affermato: "A Gaza è in corso un genocidio." Un incontro di cuori e speranze, un segnale forte per una causa imprescindibile.

E' partito alle 14 il corteo a Roma pro Gaza, da Piazza Vittorio fino ad arrivare a piazza San Giovanni, dov'è giunto intorno alle 16: tanti gli esponenti politici presenti. Rula Jebral: "Bisogna riconoscere che a Gaza è in corso un genocidio perché è l'unico modo per fermarlo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, corteo pro Gaza. Politici, personaggi famosi e gente comune uniti da un solo grido: “Stop al genocidio”

