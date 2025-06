Roma corteo pro Gaza arrivato a Piazza San Giovanni | gli interventi sul palco

Alle ore 14 è partito da Piazza Vittorio, il corteo pro Gaza a Roma, con un percorso che ha portato i partecipanti fino a Piazza San Giovanni, raggiunta intorno alle 16. Tanti esponenti politici si sono succeduti sul palco per esprimere solidarietà e sostegno alla causa. Un momento di grande partecipazione e tensione politica, che riflette la complessità del dibattito attuale. La manifestazione continua a suscitare reazioni e discussioni in tutta la città.

E' partito alle 14 il corteo a Roma pro Gaza, da Piazza Vittorio fino ad arrivare a piazza San Giovanni, dov'è giunto intorno alle 16: tanti gli esponenti politici presenti.

Conte al corteo per Gaza a Roma: "Questa è la piazza dell'umanità contro lo sterminio in Palestina. Anche il governo italiano fa finta di non vedere e balbetta" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/07/partito-a-roma-il-corteo-per-gaza.-schlein-in-pi Partecipa alla discussione

Partito a Roma il corteo per Gaza. Schlein: "In piazza l'Italia che non tace". Presenti con la segretaria del Pd, il presidente del M5s, Conte, e i leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, promotori della manifestazione #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/0 Partecipa alla discussione

A Roma il corteo per Gaza. Schlein: 'In piazza l'Italia che non tace' - per le strade del centro di Roma. Dietro uno striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Gi ... Segnala ansa.it

Roma, parte il corteo per Gaza: sfilano bandiere palestinesi e simboli di Pd, M5s e Avs - Corteo per Gaza a Roma: presente un ampio fronte politico e sociale; in piazza partiti di opposizione, associazioni pacifiste e cittadini di ogni età. notizie.it scrive

Roma in piazza per Gaza: corteo unitario tra tensioni politiche e richieste di pace - Oggi, Roma ha ospitato una significativa manifestazione pro-Palestina, con un corteo che ha attraversato il centro della città, partendo da piazza Vittorio Emanuele II e giungendo a piazza San Giovann ... Riporta la7.it