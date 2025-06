Roma Conte | Governi fingono di non vedere sterminio a Gaza e balbettano

In un contesto internazionale sempre più complesso, l'attenzione si concentra su Roma, dove leader politici e cittadini uniti affrontano il silenzio delle istituzioni di fronte allo sterminio a Gaza. Antonio Conte, con determinazione, denuncia l'inerzia dei governi, incluso quello italiano, definendo la manifestazione come “la piazza dell’umanità”. Un gesto forte che mostra come, anche in momenti difficili, la solidarietà possa diventare voce potente contro l’indifferenza. La questione sta ora nel trasformare questa mobilitazione in azione concreta.

Anche i pentastellati al corteo per Gaza a Roma. "Questa è la piazza dell'umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora balbettano". Così Antonio Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in testa al corteo per Gaza convocato nella capitale. Accanto a lui Schlein, Bonelli e Fratoianni.

In questa notizia si parla di: Gaza Roma Conte Governi

