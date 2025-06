Roma Club Toscana | Abbiamo avuto Giannini come ospite con Lucchesi e Cobolli è nata una grande amicizia

Il Roma Club Toscana incarna la passione eterna per i colori giallorossi, superando confini e distanze. Nato nel 2001 dall’amicizia e dall’amore per la Roma, il club ha visto tra le sue fila ospiti illustri come Giannini, Lucchesi e Cobolli, consolidando legami autentici e duraturi. La loro storia è una testimonianza vivente di come il tifo romanista possa unire cuori ovunque si trovino. E questa è solo la prima pagina del loro entusiasmante viaggio.

Il tifo romano e romanista va oltre la Capitale. C'è chi infatti, nonostante la lontananza dalla Città Eterna, porta in alto i colori giallorossi. Questo è il caso del Roma Club Toscana, rappresentato dal proprio presidente Claudio. Queste le sue parole: "Il nostro club nasce nella notte tra il 17 e il 18 giugno del 2001, quando tornando da Roma mentre festeggiavamo lo scudetto un gruppo di noi ha pensato di creare un club nella nostra zona. Inizialmente era il Roma Club Pistoia, ci siamo iscritti fin da subito all'Unione Tifosi Romanisti e poi è partita questa lunga cavalcata. Dall'anno scorso abbiamo cambiato il nome in Roma Club Toscana in quanto nel tempo siamo diventati un punto di riferimento per tutti i tifosi della Roma in Toscana e abbiamo come soci persone che vengono da tutta la Toscana".

