Roma c’è anche Klaus Davi con la bandiera di Israele e della Pace

Roma si riempie di voci e simboli di speranza, tra cui quella di Klaus Davi, che sfilando con la bandiera della pace e di Israele, chiede con fermezza la fine dell’odio e della violenza a Gaza. La sua presenza, sotto il segno di unità e dialogo, sottolinea quanto sia urgente trovare soluzioni concrete per un futuro di pace duratura. Un messaggio che invita tutti a riflettere e agire.

“Sono qui in piazza per chiedere la sconfitta di Hamas. Finché ci sarà Hamas a Gaza, l’Iran a Gaza, non avremo la pace”. Così Klaus Davi, intercettato da LaPresse, partecipando alla mobilitazione pro Palestina organizzata dal Pd, M5s e Avs. Il giornalista sta sfilando con una bandiera della Pace vergata da una stella di David e una bandiera israeliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, c’è anche Klaus Davi con la bandiera di Israele e della Pace

