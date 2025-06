Roma-Cassino modifiche di orario e cancellazioni | ecco quando

Se viaggiate tra Roma e Cassino, attenzione alle modifiche di orario e alle cancellazioni previste dall’11 giugno, dalle 9.40 alle 13.55. Durante questa fascia oraria, lavori di manutenzione straordinaria influenzeranno il servizio sulla linea, causando potenziali disagi ai pendolari. Ecco tutto quello che dovete sapere per pianificare al meglio il vostro viaggio e restare aggiornati sulle modifiche in corso.

Modifiche alla circolazione dei treni tra il 7 e il 13 giugno, per via di interventi di ammodernamento e manutenzione in programma su diverse linee del Lazio. Per quanto riguarda la Roma-Cassino, l’11 giugno, dalle ore 9.40 alle 13.55, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Roma-Cassino, modifiche di orario e cancellazioni: ecco quando

