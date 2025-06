Roma borseggiatore in fuga sui binari della metro

Roma, 7 maggio 2025 - Una scena di vero brivido quella vissuta ieri sera nella metropolitana di Roma. Un borseggiatore cubano di 25 anni, con precedenti, ha tentato la fuga sui binari della metro A, inseguito da alcuni cittadini. La sua corsa sfrenata è terminata grazie all’intervento tempestivo di un addetto alla vigilanza e dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo all’altezza della fermata Barberini. La dinamica e i dettagli dell’episodio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Roma, 7 maggio 2025- Scappava lungo i binari, inseguito da alcuni viaggiatori, il cittadino cubano di 25 anni, con precedenti, poi bloccato da un addetto alla vigilanza della metro e dai Carabinieri, all’altezza della fermata della metro Barberini. E’ successo ieri sera intorno alle 22 all’interno della metro A, dove il 25enne per fuggire ad alcuni viaggiatori che lo avevano indicato quale borseggiatore, ha imboccato il tunnel di servizio dei binari metropolitani, rischiando anche la vita, inseguito da un vigilantes che nel frattempo era riuscito anche a dare l’allarme e a far bloccare i convogli in transito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

