Roma blindata per il corteo ProPal

Roma si trasforma in una fortezza, con strade bloccate e un clima di massima allerta, mentre la città si prepara ad accogliere il corteo di solidarietà con il popolo palestinese. La presenza imponente delle forze dell’ordine testimonia l’importanza dell’evento, ma anche le tensioni che lo circondano. Tra controlli intensificati e sguardi attenti, l’atmosfera rimane carica di attesa: la capitale si prepara a vivere un momento di grande significato e di forte impatto...

Una Roma completamente bloccata a causa dell’imponente manifestazione indetta da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra in solidarietà con il popolo palestinese. Il corteo parte da piazza Vittorio e arriverà a San Giovanni, ma la massiccia presenza di forze dell’ordine ha trasformato la città in una zona blindata. Le autorità temono azioni violente da parte di frange estreme e centri sociali. Rafforzati i controlli nei punti sensibili, tra cui il Ghetto Ebraico, caselli autostradali e stazioni metro. Molte zone transennate, circolazione difficoltosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma blindata per il corteo ProPal

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Blindata Corteo Propal

Papa Leone XIV, Roma blindata per la messa di insediamento: no fly zone e strade chiuse. In campo anche tiratori scelti e sommozzatori - Roma si prepara a un evento storico: la messa di insediamento di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio 2025.

Roma blindata per il corteo ProPal - Massima allerta per la manifestazione promossa da Pd, M5S e Verdi-Sinistra: la città è presidiata da centinaia di agenti, transenne e controlli ovunque ... Da msn.com

Roma, città blindata per il corteo pro Palestina: attese 50mila persone - Roma, città blindata per il corteo pro Palestina: attese 50mila persone 7 giugno 2025 Roma oggi è blindata in occasione del corteo pro Palestina per il quale sono attese fino a 50mila persone. Una man ... Lo riporta informazione.it

Corteo pro Pal a Roma, San Giovanni blindato. Attesi in 50mila: rischio infiltrati - Un sabato caldo quello di oggi a Roma. Non solo dal punto di vista climatico, ma anche e soprattutto per la manifestazione che gran parte dell'opposizione parlamentare - Partito ... Come scrive leggo.it

Roma in Emergenza: Scontri Tragici tra Manifestanti Pro-Palestina e Polizia!