Roma bimbo di pochi mesi trovato morto a Villa Pamphili

Una tragedia sconvolge Roma: un neonato di circa 5-7 mesi è stato trovato senza vita a Villa Pamphili, vicino a una siepe su via Leone XIII. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. L’intera comunità si stringe in un dolore profondo, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica perdita.

Il corpo senza vita di un bimbo di pochi mesi è stato trovato a villa Pamphili a Roma. Stando alle prime informazioni il piccolo avrebbe tra i 5 e i 7 mesi: il suo cadavere è stato trovato intorno alle 16.30 accanto ad una siepe lato via Leone XIII. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia, i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare il bambino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, bimbo di pochi mesi trovato morto a Villa Pamphili

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mesi Trovato Roma Bimbo

Scomparso da 3 mesi da Mondragone, 15enne trovato senza vita - Rayan Mdallel, il 15enne di Mondragone scomparso lo scorso 30 gennaio, è stato trovato senza vita nel Torinese.

Bimba di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili, choc a Roma: il corpicino tra i rovi - Orrore a Roma, a Villa Pamphili, dove nel tardo pomeriggio è stato trovato il corpicino di una neonata. Dalle prime informazioni avrebbe circa 5 mesi. Si tratterebbe di una femmina di carnagione chiar ... Da msn.com

Roma: bambina di 5 mesi trovata senza vita tra i rovi: choc a Villa Pamphili - Ritrovamento choc a Villa Pamphili. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno è stato trovato il corpo senza vita di una neonata, una ... Scrive iltempo.it

Il corpicino tra i rovi: orrore su una bimba di 5 mesi a Roma - Un ritrovamento a dir poco agghiacciante quello avvenuto questo pomeriggio a Villa Doria Pamphilj, residenza storica di Roma: un gruppo di passanti ha infatti trovato il corpo senza vita di una bimba ... Si legge su msn.com

Roma, ritrovato in meno di un’ora bimbo scomparso all’interno del Parco della Caffarella