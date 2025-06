roma bimba di pochi mesi trovata morta a villa pamphili

Una tragedia scuote Roma: una bimba di soli 6 mesi è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, vicino a via Leone XIII. Le prime indagini rivelano segni di trauma, mentre carabinieri e polizia lavorano per fare luce su questa drammatica perdita. Un caso che sconvolge la comunità e solleva interrogativi sulla sua tristezza e sulle circostanze di questa terribile evenienza. La speranza è che presto si faccia chiarezza.

Il corpo senza vita di una bimba di pochi mesi è stato trovato a villa Pamphili a Roma. Stando alle prime informazioni ila piccola avrebbe 6 mesi: il suo cadavere è stato trovato intorno alle 16.30 accanto ad una siepe lato via Leone XIII. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia, i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare la bambina. Sul corpo sono stati riscontrati segni di trauma al braccio e alla mano destra. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause della morte. Tra i testimoni alcuni passanti che hanno avvertito le autorità raccontando di aver inizialmente scambiato il corpicino per un bambolotto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it