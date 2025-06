Roma bimba di 5 mesi trovata morta

Tragedia a Roma: una bimba di appena 5 mesi è stata trovata senza vita nel parco di Villa Pamphili, con segni di violenza sul corpo. I passanti hanno scoperto il suo corpicino nascosto tra i cespugli, scatenando un immediato intervento delle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto e garantire giustizia per la piccola. La comunità si stringe in un silenzioso cordoglio, sperando in una verità che possa portare pace.

19.13 Una bimba di pochi mesi è stata trovato senza vita nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Sul corpo i segni di colpi sul braccio e sulla mano destra. A trovare la piccola alcuni passanti che hanno notato il corpo in un cespuglio. Sul posto sono intervenute squadre della Polizia e dei Carabinieri. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

