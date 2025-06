Roma Beukema sul futuro | Vedremo se arriverà qualcosa di veramente bello

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e il futuro sembra promettere grandi cose. Dopo la conclusione di una stagione intensa, i giallorossi sono pronti a rinforzarsi, con Gasperini alla guida e ambizioni di rilancio. La speranza è che le mosse di mercato possano portare quella svolta tanto attesa, trasformando il progetto in qualcosa di veramente bello e duraturo. Resta solo da scoprire se la Roma saprà realizzarlo, perché il meglio deve ancora venire.

La stagione si è appena conclusa e la Roma vuole delineare il suo futuro. Archiviata la qualificazione alla prossima Europa League, i giallorossi dovranno costruire una rosa in grado di competere su più fronti. Il primo tassello è stato inserito ufficialmente ieri, con Gian Piero Gasperini che diventerà il nuovo allenatore. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di rassicurazioni sul calciomercato, per migliorare le seconde linee e non solo. Il focus del direttore Florent Ghisolfi andrebbe al reparto difensivo, con i capitolini che starebbero seguendo una serie di nomi per dare il cambio a Mats Hummels.

