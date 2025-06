Roma bambina trovata morta a Villa Pamphili | la polizia sul luogo del ritrovamento

Tragedia a Roma: una bambina di circa 6 mesi è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, sconvolgendo la comunità. Il corpo è stato rinvenuto questo pomeriggio nei boschi del parco, vicino a un sentiero molto frequentato. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause di questo doloroso episodio. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi su questa drammatica vicenda.

È di una bambina e ha un’età stimata di circa 6 mesi il corpo senza vita trovato questo pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 16 vicino a una siepe nei pressi di una zona boscosa del grande parco capitolino, poco distante dal sentiero battuto ogni giorno da centinaia di runner e persone in visita al giardino. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile, della Scientifica, della Polizia locale, i vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori del 118, per la piccola non c’era già più nulla da fare. La zona è stata recintata per consentire i rilievi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, bambina trovata morta a Villa Pamphili: la polizia sul luogo del ritrovamento

