Roma alla manifestazione per Gaza anche Leoluca Orlando e Boccia

A Roma, la manifestazione "Gaza, stop al massacro" ha visto una schiera di leader del centrosinistra prendere parola, tra cui Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Ma l’evento si è arricchito anche della presenza di figure di spicco come Francesco Boccia e Leoluca Orlando, dimostrando un fronte unitario e deciso nel chiedere un intervento immediato per fermare il genocidio. Una dimostrazione di solidarietà che non lascia indifferenti né il pubblico né gli osservatori.

