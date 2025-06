Roma a caccia di rinforzi Beukema e Lucumì sul taccuino | la posizione del Bologna

Roma alla riscossa: con Beukema e Lucumì sul taccuino, i giallorossi puntano a rafforzarsi per affrontare la sfida della prossima stagione. L’arrivo di Gasperini in panchina segna un nuovo capitolo, ma per sognare la qualificazione in Champions, serve un mercato estivo di alto livello. La rosa deve essere potenziata in ogni reparto, regalando al tecnico le armi necessarie per conquistare le prime quattro posizioni e rilanciarsi nel calcio che conta.

Con l’ufficialità dell’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, la Roma ha piazzato il primo tassello in vista della prossima stagione, che sarà quella del tentativo di ritornare in Champions League. Per poter competere per le prime quattro posizioni della classifica, i giallorossi dovranno però rinforzare la rosa, svolgendo un mercato estivo importante, con colpi di un certo calibro in ogni reparto in modo da regalare al neo tecnico diverse alternative, per sopperire ai problemi soprattutto in caso di infortuni. In questi giorni, un occhio di riguardo si starebbe dedicando alla difesa, che quest’anno ha regalato soddisfazioni, ma complice il ritiro di Hummels e i possibili assalti per N’Dicka – con la speranza però che possa restare – serviranno nuovi profili da inserire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma a caccia di rinforzi, Beukema e Lucumì sul taccuino: la posizione del Bologna

In questa notizia si parla di: Roma Caccia Rinforzi Beukema

Finale Coppa Italia, spariti alcuni pullman per Roma: tifosi del Bologna a caccia di un passaggio - Bologna, 14 maggio 2025 – Una brutta sorpresa ha atteso i tifosi del Bologna calcio in partenza per la finale di Coppa Italia all’Olimpico: alcuni pullman previsti per il viaggio sono misteriosamente spariti.

Roma, per la difesa si seguono anche Lucumí e Beukema - La Roma segue due giocatori del Bologna per rinforzare la difesa. Si tratta della coppia centrale rossoblù Lucumí-Beukema ... Secondo gianlucadimarzio.com

Roma, è caccia al vice Dovbyk: non convince Shomurodov. Ghisolfi cerca rinforzi anche sulle fasce - La Roma nonostante un mercato da oltre 100 milioni si trova scoperta in alcuni ruoli. L’attacco preoccupa Ivan Juric e per questo è già partita la caccia al vice Dovbyk. Shomurodov dopo il gol ... Da msn.com

Roma, caccia all’attaccante: piacciono Lucca ed Emegha - A prescindere dal prossimo allenatore la Roma, sul mercato, dovrà rinforzare il reparto offensivo come peraltro ha confermato Claudio Ranieri nell'ultima conferenza stampa. Secondo la Gazzetta ... Da msn.com