Roland Garros Tagger regina Juniores | l' allena la Schiavone E ha un legame con Sinner

A Roland Garros, la talentuosa regina juniores, allenata da Schiavone e con un legame speciale con Sinner, ha dominato il torneo senza perdere un set. La sua crescita nell’accademia di Vicenza di Massimo Sartori ha forgiato una connessione unica con Jannik. Un talento destinato a lasciare il segno nel tennis mondiale, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

L'austriaca ha dominato il torneo senza perdere nemmeno un set. Con Jannik ha un feeling speciale: entrambi sono cresciuti nell'accademia di Vicenza di Massimo Sartori.

Roland Garros, Tagger regina Juniores: l'allena la Schiavone. E ha un legame con Sinner...

