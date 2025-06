Roland Garros l' ora degli italiani | domani in campo Errani-Paolini e Sinner Gli orari delle finali

Domani a Roland Garros sarà una giornata da non perdere per gli appassionati di tennis italiani: alle 11.00 si disputerà la finale del doppio femminile con Jasmine Paolini e Sara Errani, seguita alle 15.00 dalla tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il titolo. Un momento storico per il nostro tennis che promette emozioni e successi. Non mancate a questa straordinaria giornata di sport!

Domani Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del Roland Garros 2025. I due si scontreranno, non prima delle 15.00, sul Philippe-Chatrier. Aprirà il programma della giornata (ore 11.00) la finale del doppio femminile con Jasmine Paolini e Sara Errani contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

