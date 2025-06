Roland Garros l’annuncio shock di Djokovic | Potrebbe essere stata l’ultima volta

Il mondo del tennis è rimasto senza parole dopo l’annuncio shock di Djokovic, che potrebbe aver giocato la sua ultima partita a Roland Garros. Dopo una sconfitta inattesa in semifinale contro Sinner, il campione serbo ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La domanda ora è: davvero questa è la fine di un’epoca? Scopriamo insieme cosa ha spinto Djokovic a compiere un gesto così inatteso e cosa riserva il futuro.

A seguito della sconfitta in tre set contro Sinner in semifinale del Roland Garros, Novak Djokovic ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa. Novak Djokovic non sembra invecchiare mai. Questo è quello che si potrebbe asserire dopo aver assistito alla partita di ieri sera tra il serbo e Jannik Sinner, in semifinale al Roland Garros. Nello slam francese, giunto fino alla 124ª edizione, l’altoatesino si è imposto per 3-0 sull’esperto serbo. Il punteggio potrebbe far erroneamente pensare a un match a senso unico, ma Novak Djokovic non è tipo da perdere senza lottare, nonostante l’età – 38 anni -, non gli permette di esser al livello dei più giovani, in particolar modo nei match degli Slam, al meglio dei cinque set. 🔗 Leggi su Sportface.it

Novak Djokovic :This maybe my last match on this court ! Roland Garros 2025 post press conference