Roland Garros la finale Sinner contro Alcaraz sarà trasmessa in chiaro | dove vederla in tv

La finale di Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno, con i due campioni pronti a sfidarsi ancora una volta. La partita, tanto emozionante quanto combattuta, sarà trasmessa in diretta e in chiaro, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere il grande match senza costi aggiuntivi. Scopri subito dove seguire questa spettacolare sfida tennistica e tifare i tuoi preferiti!

Grande attesa per la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si ritrovano di nuovo a contendersi un titolo a pochi giorni dagli Internazionali di Roma che hanno visto la vittoria dello spagnolo. Vediamo insieme dove vedere in tv, e in chiaro, il match. Sinner vs Alcaraz: dove vedere in tv la finale del Roland Garros. Jannik Sinner è pronto a prendersi la sua rivincita contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo sfida il numero due del ranking ATP e campione in carica del Roland Garros. Il match, in programma domenica 8 giugno 2025 alle ore 15.00, sarà trasmesso in chiaro su NOVE. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Roland Garros, la finale Sinner contro Alcaraz sarà trasmessa in chiaro: dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Roland Garros

La finale Sinner-Alcaraz, al Roland Garros, sarà trasmessa in chiaro o solo in pay? Ci sono pressioni fortissime: da un lato, massima rilevanza a un evento storico. Dall'altro Sky, TimVision e Dazn che pagano per avere Eurosport in esclusiva. Previsione? SIN Partecipa alla discussione

Durata del torneo dei 2 finalisti del #RolandGarros (set persi) Carlos Alcaraz 14h 37' (4) Jannik #Sinner 12h 51' (0) In mezzo quasi 2 ore e una differenza notevole di set persi. Forse, arrivati a questo punto, significa poco. O no? #tennis #RG25 Partecipa alla discussione

