Roland Garros Djokovic dopo il ko con Sinner | Potrebbe essere stata l' ultima partita qui

Dopo la sconfitta contro Sinner, il futuro di Novak Djokovic a Parigi sembra incerto. Nonostante i suoi 38 anni, il campione serbo ha dimostrato di essere ancora ai vertici del tennis mondiale, regalando emozioni e silenziosi interrogativi sul domani. La sua umanitĂ traspare nelle parole pronunciate al termine della partita: potrebbe essere stata l'ultima volta qui, una riflessione che coinvolge tutta la sua carriera e il suo amore per il gioco.

L’amore del pubblico, la stima dei colleghi e una carta d’identitĂ che dice 38 anni. Novak Djokovic è ancora ai massimi livelli, lo ha dimostrato anche ieri sera contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner, ma è chiaro che anche lui qualche domanda sul futuro se la pone. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita qui, non lo so, è per questo che è stato commovente - le parole del fuoriclasse. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros, Djokovic dopo il ko con Sinner: "Potrebbe essere stata l'ultima partita qui"

