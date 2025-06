Roland Garros Coco Gauff trionfa in tre set contro Aryna Sabalenka nella finale femminile

Un trionfo storico per il tennis femminile: Coco Gauff, giovane stella americana, conquista il suo primo titolo a Roland Garros battendo in tre set la numero uno Aryna Sabalenka. Un finale emozionante che ha entusiasmato appassionati e addetti ai lavori. Segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi su Sportface Tv per vivere ogni attimo di questa impresa incredibile. Per non perderti nulla, scarica gratuitamente l’app di Sportface TV dal Play Store!

La statunitense Coco Gauff, numero due del mondo, ha battuto in tre set la numero uno bielorussa Aryna Sabalenka nella finale femminile del Roland Garros. La statunitense Coco Gauff ha conquistato, per la prima volta in carriera, il titolo del Roland Garros femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. La tennista numero 2 della classifica Wta e del seeding, si è imposta in finale in rimonta sul rosso del Philippe-Chatrier sulla bielorussa Aryna Sabalenka, leader del ranking mondiale e del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-4, maturato in due ore e 38 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Roland Garros Coco Gauff

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Coco Gauff solleva al cielo il suo nuovo trofeo: è lei la vincitrice del Roland Garros! A soli 21 anni (non dimentichiamocene!) vince il suo secondo Slam. Bravissima, Coco! Partecipa alla discussione

Coco Gauff trionfa al #RolandGarros Battuta la #1 Sabalenka in tre set, nella finale del singolare femminile a Parigi #Gauff #RolandGarros2025 #DAZN Partecipa alla discussione

Coco Gauff vince il Roland-Garros, Sabalenka ko in tre set (6-7, 6-2, 6-4). Secondo Slam in carriera per la statunitense - Parigi ha una nuova regina nel tennis femminile: è Coco Gauff, la classe 2004 statunitense che ha superato una gigante come Aryna Sabalenka (6-7, 6-2, 6-4) e si è aggiudicata ... Riporta msn.com

Coco Gauff vince il Roland Garros e ringrazia i genitori: “Mi mantenete con i piedi per terra” - Coco Gauff ha vinto il Roland Garros. La tennista americana si è imposta in una finale combattuta sulla numero 1 Sabalenka ... Secondo fanpage.it

Roland Garros, Gauff rimonta Sabalenka: è la nuova regina a Parigi - La numero due del mondo ribalta la numero uno: 6-7 6-4 6-2 il punteggio finale a favore della statunitense che conquista il titolo ... Scrive msn.com