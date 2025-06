Roland Garros 2025 Sinner-Alcaraz in chiaro | per l’Azzurro è la quarta finale Slam

Il grande giorno è arrivato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale di Roland Garros 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Per la prima volta, questa emozionante sfida sarà visibile anche in chiaro, offrendo a tutti la possibilità di vivere ogni punto di questa storica sfida. La partita, in programma domani, domenica 8 giugno, promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo scambio.

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025. E la sfida, a differenza dell’intero torneo, sarà visibile in diretta tv e streaming anche in chiaro. Il tennista azzurro è arrivato all’ultimo atto dello Slam parigino dopo aver superato Novak Djokovic in semifinale (leggi qui), mentre Carlos Alcaraz si è qualificato dopo il ritiro di Lorenzo Musetti (leggi qui). Il match è in programma domani, domenica 8 giugno, sulla terra rossa del Philippe-Chatrier alle ore 15 e il match sarà dunque visibile in chiaro per tutti i tifosi e gli appassionati che non possiedono un abbonamento a Eurosport. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

