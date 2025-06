Roland Garros 2025 Sabalenka KO | vince Gauff

Coco Gauff conquista il Roland Garros 2025, scrivendo una pagina memorabile nella storia del tennis. La giovane americana, numero 2 del mondo e del seeding, ha sfidato e superato Aryna Sabalenka in una finale emozionante e combattuta, dimostrando di essere la nuova regina di Parigi. Con questa vittoria, Gauff si afferma come protagonista indiscussa del circuito e incanta il pubblico di tutto il mondo.

E’ Coco Gauff la nuova regina di Parigi. La tennista americana, numero 2 del mondo e del seeding, ha vinto il titolo femminile del Roland Garros battendo in finale la numero 1 del mondo la bielorussa Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 6-7 (5), 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco. Per la 21enne di Atlanta, Georgia, è la seconda vittoria in carriera in un torneo del Grande Slam, la prima a Parigi dove aveva perso la finale del 2022 contro Iga Swiatek. Gauff diventa anche la più giovane giocatrice a raggiungere le finali dei WTA 1000 di Madrid e Roma (dove ha perso contro Jasmine Paolini, ndr) e del Roland Garros nello stesso anno solare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Sabalenka KO: vince Gauff

