Roland Garros 2025 finale femminile | Sabalenka vs Gauff oggi sabato 7 giugno

Oggi, sabato 7 giugno, il Roland Garros 2025 si accende con una finale femminile da sogno: Sabalenka contro Gauff, due stelle del tennis mondiale pronte a scrivere la loro storia sul campo centrale di Parigi alle ore 15. Un incontro imperdibile che promette emozioni e colpi di scena, sfidando le aspettative e regalando un’altra pagina indimenticabile di questo prestigioso torneo. La sfida è appena cominciata: chi conquisterà la gloria?

La finale femminile del Roland Garros 2025 si disputa oggi, sabato 7 giugno, con una sfida stellare tra le prime due tenniste del ranking WTA: Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del mondo, affronta Coco Gauff, numero 2 della classifica mondiale. L’appuntamento è fissato per le ore 15 sul campo centrale del torneo parigino. Sabalenka vs Gauff: precedenti, percorso e orario della finale. Aryna Sabalenka arriva all’ ultimo atto dello Slam parigino dopo una vittoria sofferta in semifinale contro Iga Swiatek, superata in tre set. Dall’altra parte, Coco Gauff ha conquistato la finale dominando la rivelazione francese Lois Boisson, autentica sorpresa del torneo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roland Garros 2025, finale femminile: Sabalenka vs Gauff oggi sabato 7 giugno

