Roland Garros 2025 | dove vedere la finale in tv i precedenti il montepremi e quanto vale la vittoria

Il Roland Garros 2025 promette un finale da cardiopalma tra i campioni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti di una rivalità che accende il tennis mondiale. La sfida rappresenta molto più di un semplice incontro: un duello tra il numero 1 e il numero 2 del ranking, con in palio non solo prestigio, ma anche un ricco montepremi. Scopri dove guardare la finale in TV e i precedenti di questa emozionante saga.

In finale al Roland Garros 2025 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: la sfida che è già un classico del tennis mondiale, tra il numero 1 e il numero 2 del ranking, ed è la replica dopo soli 20 giorni della finale di Roma vinta dallo spagnolo, non mette in palio solo prestigio e punti Atp, ma anche un cospicuo montepremi. World No.1? World No.2 It doesn't get much bigger than THIS. pic.twitter.comC2NWTFfRLe — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025 Il montepremi: quanto vale la vittoria a Parigi. Il campione avrà infatti, oltre al trofeo, un premio in denaro di 2.550.000 euro. Esattamente il doppio rispetto allo sconfitto, che intascherà 1.

In questa notizia si parla di: Finale Roland Garros Montepremi

