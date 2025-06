Roland Garros 2025 | Coco Gauff è la nuova regina di Parigi Sabalenka battuta in finale

Coco Gauff conquista Parigi e si incorona regina di Roland Garros 2025. A soli 21 anni, la giovane star americana ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis femminile, superando in finale Aryna Sabalenka in una partita emozionante e combattuta. Questa vittoria segna il suo trionfo più grande fino ad ora, consacrandola come una delle protagoniste del circuito. La sua determinazione e talento promettono un futuro ancora più brillante...

Coco Gauff è la nuova regina di Parigi. Oggi, sabato 7 giugno, l'americana, 21 anni, numero 2 del mondo e del seeding ha vinto il torneo singolare femminile del Roland Garros 2025 battendo la bielorussa Aryna Sabalenka in 3 set con il punteggio di 6-7 (5), 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Roland Garros 2025: Coco Gauff è la nuova regina di Parigi, Sabalenka battuta in finale

In questa notizia si parla di: Roland Garros Coco Gauff

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Coco Gauff solleva al cielo il suo nuovo trofeo: è lei la vincitrice del Roland Garros! A soli 21 anni (non dimentichiamocene!) vince il suo secondo Slam. Bravissima, Coco! Partecipa alla discussione

Coco Gauff trionfa al #RolandGarros Battuta la #1 Sabalenka in tre set, nella finale del singolare femminile a Parigi #Gauff #RolandGarros2025 #DAZN Partecipa alla discussione

Coco Gauff vince il Roland-Garros 2025 - Parigi ha una nuova regina nel tennis femminile: è Coco Gauff, la classe 2004 statunitense che ha superato una gigante come Aryna Sabalenka (6-7, 6-2, 6-4) e si è aggiudicata ... Riporta ilmessaggero.it

La tennista statunitense Coco Gauff ha vinto il Roland Garros, per la prima volta in carriera - La tennista statunitense 21enne Coco Gauff ha vinto il torneo femminile del Roland Garros, battendo in finale la bielorussa Aryna Sabalenka per due set a uno. È la prima volta che Gauff, una delle ten ... Si legge su ilpost.it

Roland Garros, la regina è Coco Gauff: Sabalenka rimontata, vittoria in tre set - L'americana Coco Gauff vince il suo primo Roland Garros, a 21 anni, superando in finale la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, in tre set ... Riporta msn.com