Rogo Inalca la ripartenza Un Tavolo ministeriale | Tuteliamo i dipendenti

Il maxi-rogo Inalca a Reggio Emilia ha acceso i riflettori su un settore cruciale per l’economia locale. La giornata di ieri si è conclusa con l’annuncio di un Tavolo ministeriale, volto a tutelare i dipendenti e a promuovere il reinvestimento del Gruppo Cremonini nel territorio reggiano. Un passo deciso verso la ripresa e la tutela occupazionale, che potrebbe segnare una svolta fondamentale per il futuro della regione.

Maxi-rogo Inalca a Reggio Emilia: all’orizzonte un Tavolo ministeriale per attivare un Contratto di Sviluppo e ogni altro strumento finalizzato al reinvestimento del Gruppo Cremonini sul territorio reggiano. Giornata cruciale, quella di ieri, con il governatore De Pascale, l’assessore regionale al Lavoro Paglia, il sindaco Massari e il presidente della Provincia Zanni che hanno incontrato prima i vertici aziendali del colosso modenese, quindi i sindacati confederali e di categoria per fare il punto e provare a delineare una strada di uscita dalla crisi determinata dal disastro del 10 febbraio. "Dobbiamo essere trasparenti: in questo momento la discussione non è sul ‘dove’ e sul ‘quando’, ma sul se il gruppo Cremonini deciderà di ripartire qui – ha affermato De Pascale – Siamo in una fase preliminare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it