Roby Facchinetti la perdita dell' amico Stefano D' Orazio il figlio Dj Francesco | dove vive e cosa fa oggi

Roby Facchinetti, icona dei Pooh, affronta con emozione la perdita del caro amico Stefano D'Orazio e del giovane DJ Francesco. Oggi vive tra musica e ricordi, portando avanti la sua passione e il suo talento. In prima serata su Canale 5, torna il leggendario concerto dei Pooh a Venezia, una serata speciale ricca di ospiti e emozioni, celebrando un viaggio musicale che non si ferma mai.

In prima serata su Canale 5 tornano i Pooh con il concerto-evento di Venezia, che vedrĂ alternarsi sul palco tanti ospiti con una serata all'insegna della musica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roby Facchinetti, la perdita dell'amico Stefano D'Orazio, il figlio Dj Francesco: dove vive e cosa fa oggi

