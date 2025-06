Robert shaw in un thriller criminale imperdibile prima di jaws

Robert Shaw in un thriller criminale imperdibile prima di Jaws. Il cinema degli anni Settanta ha regalato capolavori che hanno rivoluzionato il genere, tra cui spicca The Taking of Pelham 123. Questo film è un esempio emblematico di come il cinema di quel periodo abbia adottato toni più crudi e realistici, riflettendo le tensioni sociali dell’epoca. In questo articolo si analizzerà il ruolo di Robert Shaw nel film, evidenziando le sue capacità interpretative e il suo impatto memorabile sulla scena cinematografica.

