Robert De Niro e Martin Scorsese esilaranti | in trend su TikTok dopo un video della buonanotte

Il mondo di TikTok si sta divertendo con una scena esilarante: Robert De Niro e Martin Scorsese, due leggende del cinema, protagonisti di un video virale in cui De Niro chiama sorprendentemente il suo amico per augurargli la buonanotte. Il loro scambio spontaneo e divertente ha conquistato milioni di utenti, dimostrando che anche le icone possono regalare momenti di leggerezza. Un episodio che dimostra come il cinema possa unire generazioni e regalare sorrisi a tutti!

Robert De Niro e Martin Scorsese sono stati protagonisti di un video diventato virale su TikTok, che li ha visti darsi la buonanotte in modo particolare Stai parlando con me? Solo per darmi la buonanotte?: Robert De Niro ha chiamato a sorpresa il suo collega e amico di lunga data Martin Scorsese solo per augurargli sogni d'oro, lasciando il regista confuso e divertito. La conversazione telefonica, ripresa in un video per promuovere la partecipazione dei due al Tribeca Film Festival, fa parte di una tendenza più ampia su TikTok. Conosciuta colloquialmente come la tendenza "buonanotte", questa moda virale vede gli uomini sorprendere i propri amici augurando loro la buonanotte con una telefonata improvvisa, un gesto insolito per la sua intimità informale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert De Niro e Martin Scorsese esilaranti: in trend su TikTok dopo un video della buonanotte

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Buonanotte Robert Niro Martin

Robert De Niro ha fatto lo scherzo telefonico virale della “buonanotte” a Martin Scorsese. Partecipa alla discussione

Robert De Niro e Martin Scorsese esilaranti: in trend su TikTok dopo un video della buonanotte - Stai parlando con me? Solo per darmi la buonanotte?: Robert De Niro ha chiamato a sorpresa il suo collega e amico di lunga data Martin Scorsese solo per augurargli sogni d'oro, lasciando il regista co ... Da msn.com

Robert De Niro sorprende Martin Scorsese con una telefonata virale su TikTok - Un video virale su TikTok mostra Robert De Niro che chiama Martin Scorsese per augurargli la buonanotte, rivelando il loro legame affettuoso e un momento di quotidianità condivisa. Riporta ecodelcinema.com

Martin Scorsese: fu Robert De Niro a consigliarmi di lavorare con Leonardo DiCaprio - Il merito è tutto di Robert De Niro. “Con Robert siamo cresciuti insieme, ci conosciamo fin da quando eravamo adolescenti”. dice Martin Scorsese a Cinefilos.it – “È l’unico attore che ... Lo riporta cinefilos.it

Martin Scorsese Does His Best Robert De Niro Impression