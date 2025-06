RIVOLUZIONE CANALE 5 | STRISCIA RIMANE IN ACCESS NUOVO PRESERALE CON MAX GIUSTI

La rivoluzione di Canale 5 è alle porte: a partire da settembre 2025, il preserale si rinnova con un nuovo game show condotto da Max Giusti, affiancato dai veterani Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Dopo anni di leadership consolidata, l’accessibilità si apre a nuove dinamiche, promettendo intrattenimento fresco e coinvolgente. La sfida è iniziata: il pubblico può aspettarsi un palinsesto ricco di sorprese e novità da non perdere.

Rivoluzione Canale 5. L’ora è arrivata, o meglio scatterà a settembre con la partenza della stagione tv 20252026. Preserale nuovo di zecca e per la prima volta l’access non sarà solo di Antonio Ricci. In dettaglio, nel preserale dell’ammiraglia arriverà un nuovo game show condotto da Max Giusti che si alternerà ai rodati titoli condotti da Gerry Scotti e Paolo Bonolis, a partire dal confermato Avanti un Altro. Giusti ha testato negli ultimi mesi, riferisce Davide Maggio, Lucky 13 e Let’s Make a Deal, due format inediti in Italia che pare siano piaciuti ai vertici Mediaset a differenza del test fatto con The 1% Club che pare fallito. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RIVOLUZIONE CANALE 5: STRISCIA RIMANE IN ACCESS, NUOVO PRESERALE CON MAX GIUSTI

In questa notizia si parla di: Preserale Rivoluzione Canale Access

RIVOLUZIONE CANALE 5: NUOVO PRESERALE CON MAX GIUSTI, STRISCIA RIMANE IN ACCESS - Rivoluzione in vista su Canale 5: a partire da settembre 2025, la stagione TV si arricchisce di un nuovo preserale condotto da Max Giusti, affiancato ai veterani Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

RIVOLUZIONE CANALE 5: NUOVO PRESERALE CON MAX GIUSTI, STRISCIA RIMANE IN ACCESS #Canale5 #Mediaset #MaxGiusti #Striscia #StriscialaNotizia Partecipa alla discussione

Max Giusti verso il preserale di Canale 5: novità sui format e sulla programmazione - Max Giusti entra nel preserale di Canale 5, affiancando Gerry Scotti e Paolo Bonolis. La programmazione prevede nuovi format come "Lucky 13" e "Let’s Make a Deal", in attesa di ufficializzazioni. Come scrive ecodelcinema.com

Canale 5 si prende Le Iene, rivoluzione storica. La mossa anti-crisi di Pier Silvio Berlusconi - Un trasloco che sarebbe storico: il programma cult di Italia 1 potrebbe presto approdare sulla rete ammiraglia, con conseguenze imprevedibili sui palinsesti. Riporta libero.it

Mediaset lavora al futuro di Canale 5: “Gerry Scotti per far riposare Striscia, Gabriele Corsi al preserale” - Quello dell'access prime time di Canale 5 era un nodo ... Gabriele Corsi per il preserale di Canale 5 Un'ipotesi di questo tipo lascerebbe libero uno slot nel preserale di Canale 5, per il quale ... Da fanpage.it