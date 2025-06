Rivolta nel carcere di Marassi il detenuto stuprato in cella resta in ospedale e riconosce i suoi aguzzini

Una grave rivolta scuote il carcere di Marassi, dove un diciottenne vittima di violenza si trova ancora in ospedale e ha riconosciuto i suoi aggressori. La sua testimonianza, raccolta con attenzione dal sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà , rischia di rivoluzionare le indagini e mettere sotto pressione le autorità internamente. La procura sta ora valutando anche responsabilità per omessa vigilanza, affinché giustizia sia fatta fino in fondo.

La vittima, un diciottenne recluso da marzo, era stato spostato più volte di sezione per le sue intemperanze. La procura indaga anche per omessa vigilanza E’ stato sentito a lungo dal sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà il detenuto diciottenne seviziato e violentato nel carcere di Marass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rivolta nel carcere di Marassi, il detenuto stuprato in cella resta in ospedale e riconosce i suoi aguzzini

In questa notizia si parla di: Carcere Detenuto Rivolta Marassi

Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere: aveva una relazione con un detenuto - Kerri Pegg, ex direttrice di un carcere britannico, è stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere a causa di una relazione con un detenuto.

A Genova fa notizia la rivolta nel #carcere #Marassi. Quello che non fa notizia e invece dovrebbe destare scandalo è che la rivolta è scoppiata perché un detenuto è stato stuprato da altri 6 detenuti. Lo Stato non ha vigilato chi era nelle sue mani. #Delmastro # Partecipa alla discussione

Genova, rivolta nel carcere di Marassi: i detenuti salgono sul tetto. Agenti feriti e zona isolata, poi la situazione torna sotto controllo L'ipotesi di un regolamento di conti dopo lo stupro di un detenuto da parte di altri sei. La rivolta poi è stata domata. Partecipa alla discussione

Rivolta nel carcere di Marassi, il detenuto stuprato in cella resta in ospedale e riconosce i suoi aguzzini - Il ragazzo, che ha anche escluso la responsabilità di un quinto detenuto, si trova in ospedale ... ragazzo di 18 anni abusato e seviziato nel carcere di Marassi da quattro compagni di cella, ... informazione.it scrive

Genova, rivolta nel carcere di Marassi: i pm indagano su possibili omissioni degli agenti - il ragazzo sarebbe stato seviziato e torturato da quattro compagni di cella nel carcere di Marassi. Le violenze sarebbero all'origine della rivolta dei detenuti a Marassi avvenuta mercoledì. Secondo ... Lo riporta corriere.it

Rivolta Marassi, la vittima identifica i quattro aggressori - La procura di Genova indaga sull'ipotesi di omissioni da parte degli agenti e dei vertici della polizia penitenziaria che per almeno due giorni non si sarebbero accorti di quanto subito dal detenuto ... Scrive rainews.it