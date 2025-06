Rivolta Marassi | il detenuto 18enne ha identificato i suoi quattro aggressori

Un episodio drammatico che ha scosso il carcere di Marassi, dove un giovane detenuto di appena 18 anni è stato brutalmente seviziato e stuprato per due giorni da quattro compagni di cella. La sua testimonianza ha portato all'identificazione degli aggressori e ha scatenato una rivolta nel penitenziario. Il contesto in cui sono maturate queste violenze solleva gravi questioni sulla sicurezza e la gestione delle strutture detentive, rendendo imprescindibile un intervento immediato e deciso.

Ha identificato tutti i suoi aguzzini, il giovane detenuto di 18 anni seviziato e stuprato per almeno due giorni da quattro compagni di cella nel carcere di Marassi. Dall'episodio è scaturita la rivolta di mercoledì scorso.

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.

